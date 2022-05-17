Президент РФ Владимир Путин стал настолько лично вовлечен в войну в Украине, что, согласно западным военным источникам, принимает оперативные и тактические решения "на уровне полковника или бригадного генерала".
Об этом сообщает The Guardian.
По словам источников издания, Путин самолично руководит передвижением войск на Донбассе, но по-прежнему тесно сотрудничает с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым, несмотря на информацию об отстранении последнего.
"Мы считаем, что Путин и Герасимов принимают участие в принятии тактических решений на уровне, которого мы обычно ожидаем от полковника или бригадного генерала", - сказал военный источник.
Ранее сообщалось, что ВСУ срывают наступление оккупантов на Донбассе и блокируют продвижение вглубь Украины.