На эту опасность компания пошла от безысходности, ведь не может ремонтировать и обслуживать тормоза.

Самолеты "Аэрофлота" теперь будут летать без тормозов, поскольку починить их неисправность без иностранных комплектующих не могут.

Как сообщает профильный проект "Авиаторщина", по состоянию на 31 июля с деактивированными тормозами летали 9 самолетов "Аэрофлота":

5 - Boeing 777;

2 - Airbus A321;

1 - Airbus A320;

1 - Airbus A330.

"У самолета несколько тормозов - по одному на каждое колесо основной стойки шасси. И на воздушных судах типа A320 / 321 и A330 можно летать 10 дней только с одним деактивированным тормозом из 4-х и 8-ми соответственно. А на Boeing 777 – с двумя из 12-ти", – говорится в сообщении.

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"Аэрофлот" бюллетень по безопасности полетов, в котором указано, что при торможении с деактивированным тормозом возможен вывод самолета с осевой линии взлетно-посадочной полосы (ВПП).

"Воздушное судно будет иметь тенденцию к развороту в сторону, где тормоза не деактивированы. Обращайте внимание на данный факт, особенно, при посадке на мокрую ВПП с боковым ветром. Есть ограничения по ширине ВПП. Риск выкатки за пределы ВПП", – предупредили пилотов.

Проблемы российской авиации

Из-за войны против Украины у российской авиации появились большие проблемы. 2 марта 2022 года крупнейшие в мире производители самолетов Boeing и Airbus остановили работу в России из-за вторжения в Украину. Они приостановили отправку запчастей в Россию, техническое обслуживание и предоставление техподдержки для авиакомпаний из РФ.

В Европе остановили действие сертификатов пригодности самолетов для всех авиакомпаний РФ.

Однако вопреки санциям, в 2022 году в Россию были отправлены детали самолетов Boeing, Airbus и других компаний на миллионы долларов.

В июне 2023 года российский "Аэрофлот" в обход санкций обновил софт на самолете Airbus A350. Помогла российскому перевозчику в этом вопросе авиакомпания из дружественной к РФ страны, которая "неофициально поделилась обновлением ПО и сервисным бюллетенем".

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