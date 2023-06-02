Помогла российскому перевозчику в этом вопросе авиакомпания из дружественной к РФ страны, которая "неофициально поделилась обновлением ПО и сервисным бюллетенем".

Российская авиакомпания "Аэрофлот" сумела обойти западные санкции и обновить программное обеспечение (ПО) на одном из своих самых новых самолетов Airbus A350. Благодаря этому борт, который около года простоял на земле, смог вновь подняться в небо.

Как пишет "Авиаторщина" со ссылкой на источники, помогла "Аэрофлоту" в этом вопросе "авиакомпания из дружественной страны".

"Националньный перевозчик в обход Airbus и наложенных санкций сумел обновить софт на основных компьютерах управления полётом в седьмом самолёте Airbus A350 и в конце мая вернул его в эксплуатацию после 14 месяцев простоя", - говорится в сообщении.

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"Авиаторщина" рассказывает, что этот лайнер с бортовым номером RA-73156 (бермудским VP-BYF) "Аэрофлот" получил 24 февраля 2022 года - в день начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Однако, самолет успел выполнить лишь десять рейсов, и 7 марта был "припаркован", а с середины апреля - переведён на хранение.

В мае Европейское агентство безопасности авиации (EASA) выпустило директиву после обнаружения программной ошибки в софте компьютеров управления полётом для Airbus A350. Из-за этой ошибки электродистанционная система управления выдавала сигнал о неисправности обоих приводов управления рулем высоты.

"Эта директива требовала от авиакомпаний обновить программное обеспечение основных компьютеров управления полётом (вычислительного блока управления рулем высоты), чтобы устранить потенциальное небезопасное условие, которое могло привести к потере управления самолётом", - пишет "Авиаторщина".

Однако из-за санкций, введенных против России за ее войну в Украине, "Аэрофлот" не мог обновить ПО на своем новейшем А350. Это связано с тем, что из-за санкций Airbus прекратил оказывать техподдержку своих самолётов, обслуживать их, поставлять запчасти и закрыл российским авиакомпаниям доступ к порталу с технической документацией и обновлениями. Из-за этого "Аэрофлот" не мог продолжать летать на данном самолете.

"Но спустя год "Аэрофлот" всё же смог выполнить директиву EASA и установить обновление софта. В этом национальному перевозчику помогла авиакомпания из одной дружественной страны - она неофициально поделилась обновлением и сервисным бюллетенем", - пишет "Авиаторщина".

Санкции против России - проблемы в авиации

Как сообщал УНИАН, 2 марта 2022 года крупнейшие в мире производители самолетов Boeing и Airbus остановили работу в России из-за вторжения в Украину. Они приостанавили отправку запчастей в Россию, техническое обслуживание и оказание техподдержки для авиакомпаний из РФ.

Позже в Европе остановили действие сертификатов годности самолетов для всех авиакомпаний РФ. Без этого документа самолет не может подниматься в небо и выполнять полеты.

Несмотря на санкции данные российской таможни показали, что в 2022 году в Россию были отправлены детали самолетов Boeing, Airbus и других компаний на миллионы долларов. Например, через малоизвестные торговые компании, зоны свободной торговли и индустриальные парки в ОАЭ и Китае на склады "Аэрофлота" поступили десятки партий медных проводов, болтов, графита и других деталей с пометкой производства Boeing в США.

В апреле 2023 года стало известно, что Россия на фоне санкций вынуждена была впервые в истории отправить свой самолет на ремонт в Иран - дружественную для РФ страну, которая помогает ей убивать украинцев. Речь идет о борте Airbus A330-300 с регистрационным номером RA-73700 "Аэрофлота". Ранее для этих целей авиакомпания использовала мощности других провайдеров, в частности гонконгской HAECO.

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