За восемь месяцев в Россию было отправлено авиазапчастей американского производства на сумму 14,4 млн долларов

Данные российской таможни показывают, что в прошлом году, несмотря на санкции, в Россию были отправлены детали самолетов Boeing, Airbus и других компаний на миллионы долларов.

Как сообщает The New York Times, данные, которые были собраны и проанализированы американским агрегатором торговых данных Import Genius, показывают, что запчасти для самолетов на десятки миллионов долларов были отправлены российским авиакомпаниям, находящимся под явными санкциями администрации Байдена, в том числе авиакомпаниям "Россия", "Аэрофлот", "Урал", Airlines, S7 Airlines, Utair Aviation, "Победа".

Как говорится в материале, в прошлом году на склады "Аэрофлота" поступили десятки партий медных проводов, болтов, графита и других деталей с пометкой производства Boeing в США. Они прошли через малоизвестные торговые компании, зоны свободной торговли и индустриальные парки в Объединенных Арабских Эмиратах и Китае, а затем были отправлены в Россию, чтобы помочь подлатать ветхий флот "Аэрофлота".

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Данные охватывают более 5000 отдельных поставок авиационных деталей в Россию в течение восьми месяцев в 2022 году, от простых винтов до стартеров авиационных двигателей марки Honeywell стоимостью 290 000 долларов США.

В целом это показывает, что за восемь месяцев в Россию было отправлено авиазапчастей американского производства на сумму 14,4 млн долларов, включая детали на 8,9 млн долларов, которые были произведены или зарегистрированы под торговой маркой американского производителя самолетов Boeing и проданы в Россию через третьих лиц.

Компания Boeing заявила, что полностью соблюдает санкции США и приостановила поставку запчастей, техническое обслуживание и техническую поддержку клиентов в России в начале 2022 года.

Согласно данным, большая часть продукции направлялась через такие страны, как Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Китай и Мальдивы. Но несколько партий, в том числе в Россию, были отправлены напрямую из США или Европы.

Поставки также увеличились в течение прошлого года, поскольку Россия наняла глобальные компании, чтобы помочь ей обойти санкции.

По данным вашингтонской некоммерческой организации Silverado Policy Accelerator, после вторжения Китай был ведущим экспортером деталей для самолетов, космических кораблей и дронов в Россию, на него приходится около половины всех поставок, за ним следует Индия.

Крах российской авиации

После вторжения России в Украину европейские страны, а также США, Канада и ряд других остановили действие сертификатов годности самолетов российских авиакомпаний.

26 сентября 2022 года российские авиакомпании исключили из самого престижного рейтинга.

Неоднократно соообщалась о том, что около 50 самолетов "Аэрофлота" находились в простое, половину из них разобрали на запчасти. У "Аэрофлота" нет предкрылок, фар, вспомогательных силовых установок, воздухозаборников, кислородных генераторов и двигателей. Кроме того, российские самолеты начали летать без обшивки крыла. Российские авиакомпании не смогут выполнять даже внутренние рейсы.

15 мая 2023 года стало известно о том, что российским авиакомпаниям запретили письменно фиксировать неисправности самолетов. "Аэрофлот" выпустил внутреннее распоряжение, согласно которому старшие бортпроводники должны вносить данные о технических проблемах в бортовой журнал только после согласования с командиром воздушного судна.

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