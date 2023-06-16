Самолет позиционируется как "современный", однако он имеет все недостатки советской модели Ил-96, которая разрабатывалась в конце 1980-х годов.

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных против РФ в связи с вторжением в Украину, страна-агрессор начала модернизировать старые советские самолеты Ил-96.

Как сообщает Avianews.com, российская "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) представила первый пассажирский Ил-96-400М, который по заявлениям производителя имеет "современное российское бортовое радиоэлектронное оборудование". Решение о необходимости модернизации советского самолета агрессор принял в связи с санкциями запада и запрет на поставку новых самолетов Boeing и Airbus.

Как говорится в материале, самолет позиционируется как "современный", однако он имеет все недостатки советской модели Ил-96, которая разрабатывалась в конце 1980-х годов из-за отсутствия в СССР собственных широкофюзеляжных трансконтинентальных авиалайнеров.

Модернизированный Ил-96-400М по-прежнему имеет летный экипаж из трех человек, тогда как стандартом для западных авиалайнеров уже более 30 лет является экипаж, состоящий только из двух пилотов. Обязанности радиста и бортинженера западные производители передали современной авионике, которая помогает пилотам управлять воздушным судном.

Самолет, как и предшественник из 1980-х имеет четыре двигателя, что делает его менее экономичным по сравнению с западными Airbus A350, A330, Boeing 777, Boeing 787, которые имеют по два двигателя и могут летать на дальние расстояния.

Худшая экономичность Ил-96 по сравнению с западными конкурентами привела к тому, что крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" еще в 2014 году вывела последний Ил-96 в модификации Ил-96-300 из эксплуатации.

По официальным данным ОАК, в одноклассной компоновке Ил-96-400М может перевозить 370 пассажиров. В то же время Boeing 777-300ER во флоте "Аэрофлота" рассчитан на 427 мест с тремя классами обслуживания.

Война в Украине и российская авиация

2 марта 2022 года крупнейшие в мире производители самолетов Boeing и Airbus остановили работу в России из-за вторжения в Украину. Они приостанавили отправку запчастей в Россию, техническое обслуживание и оказание техподдержки для авиакомпаний из РФ.

В Европе остановили действие сертификатов годности самолетов для всех авиакомпаний РФ.

Однако вопреки санциям, в 2022 году в Россию были отправлены детали самолетов Boeing, Airbus и других компаний на миллионы долларов.

В июне 2023 года российский "Аэрорфлот" в обход санкций обновил софт на самолете Airbus A350. Помогла российскому перевозчику в этом вопросе авиакомпания из дружественной к РФ страны, которая "неофициально поделилась обновлением ПО и сервисным бюллетенем".

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