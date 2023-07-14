Это будет первым годом, когда атомные подводные лодки РФ не будут задействованы.

Оккупанты сократили программу посвященного Дню ВМФ РФ парада в Санкт-Петербурге, обратили внимание аналитики Министерства обороны Великобритании.

Кремлевские пропагандистские СМИ еще 12 июля сообщали, что атомные подводные лодки Северного флота России не будут принимать участие в главном смотре флота, посвященном Дню ВМФ, который состоится в Санкт-Петербурге 30 июля.

В британской разведке указывают, что это будет первым годом, когда атомные подводные лодки РФ не будут задействованы. "Изменение, вероятно, в первую очередь связано с обеспечением возможности технического обслуживания и сохранения доступности для операций и обучения", - гвоорится в сообщении разведки.

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Кроме того, по мнению аналитиков, существует также реальная вероятность того, что этому решению способствовали соображения внутренней безопасности после попытки мятежа ЧВК "Вагнер".

Мятеж Пригожина - главное

23-24 июня в России прошла попытка вооруженного переворота: недовольный качеством ведения захватнической войны против Украины главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин пошел колоннами техники на Москву, чтобы "остановить" министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

В течение этого времени "вагнеровцам" удалось без особых усилий взять под контроль военные объекты в Ростове и даже повоевать с регулярными войсками РФ в Воронежской области, в результате чего огромных потерь понесли ВКС РФ.

Но под вечер ситуация резко поменялась. Путин, ранее назвавший шаг Пригожина "предательством" и "ножем в спину", привлек к переговорам со своим "поваром" беларусского диктатора Лукашенко. Тот убедил Пригожина сложить оружие и развернуть технику обратно в тыловые лагеря.

В настоящее время роль "вагнеровцев" на войне, которых даже украинский Генштаб называл мощной и опасной силой, неопределена. Например, накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что ЧВК "Вагнер" юридически "не существует".

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