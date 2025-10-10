Вместо этого он попросил свою аудиторию приберечь деньги или отправить их на благотворительность.

Популярный стример и ютубер Чарльз Уайт-младший, более известный под псевдонимами MoistCr1TiKaL (5,7 млн подписчиков на Twitch) и penguinz0 (17,3 млн на YouTube), закрыл все возможные каналы монетизации. На это обратило внимание издание VGC.

В новом видео под названием "I'm Turn it Off" стример заявил, что больше не хочет принимать пожертвования от зрителей, отметив, что это пустая трата средств. Вместо этого он попросил свою аудиторию сохранить деньги или направить их на благотворительные цели.

Стример также попытался отключить монетизацию на Twitch, но платформа не позволяет полностью отказаться от функций Bits и подписок из-за правил партнерской программы. В качестве обходного решения он установил минимальную сумму для Bits на максимально возможном уровне, сделав таким образом валюту непривлекательной для покупки.

"Я давно говорил, что мои стримы бесплатны, но люди все равно продолжают донатить. Пришло время убрать эту возможность", – заявил контент мейкер.

MoistCr1TiKaL стримит на Twitch более семи лет, хотя его контент-мейкерская карьера стартовала гораздо раньше – еще в 2007 году на Ютубе. Обычно он стримит новые игры и устраивает челленджи на 100%-е прохождение игровых серий.

