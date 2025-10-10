В Киевской области обесточены Броварской и Бориспольский районы.

Российская оккупационная армия в ночь на 10 октября массированно ударила пор украинской энергетике. В результате атаки экстренные отключения электроэнергии применены в двух районах Киевщины и в Днепропетровской области, сообщает ДТЭК.

"После массированной атаки врага по команде "Укрэнерго" применяют экстренные отключения в Киевской области (Броварской и Бориспольский районы), а также в Днепропетровской области", - говорится в сообщении компании.

Кроме того, на своем сайте компания сообщила, что сейчас проблемы со светом наблюдаются как на левом, так и правом берегах Киева. В частности, в части Голосеевского, Дарницкого, Деснянского, Днепровского, Печерского, Соломенского, Шевченковского районов отсутствует свет из-за сложной ситуации в энергосистеме города.

Ранее в ДТЭК сообщали, что Россия атаковала теплоэлектростанции компании. Оборудование было серьезно повреждено.

Удар России по энерггетике Украины 10 октября - главные новости

В ночь на 10 октября российские захватчики нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры в Украине, во многих областях перебои со светом, введены графики отключений. Так, в Сумской области по указанию НЭК "Укрэнерго" введены графики аварийных отключений для 10 очередей потребителей.

В Днепропетровской области тоже начались аварийные отключения. Известно о введении аварийных графиков в Полтавской и Харьковской областях, также ДТЭК сообщает, что в Киевской области введены экстренные графики отключения света. Сейчас в области обесточены около 28 000 семей Броварского и Бориспольского районов.

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что в Киеве ожидают восстановления электроснабжения в течение ближайших часов.

