По предварительным оценкам Минэкономики, за год был зафиксирован рост ВВП более 5%.

Министерство экономики прогнозирует рост ВВП Украины в следующем году на уровне 2,5%. В то же время Всемирный банк радикально снизил собственный прогноз с 5,2% до 2%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр экономики Алексей Соболев во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Всемирный банк оценивал в своих прогнозах окончание войны в этом году, и поэтому был выше рост в следующем году. Когда эти прогнозы пересматриваются, то они, соответственно, уменьшают рост до реального уровня. Минэкономики оценивает рост в следующем году примерно в 2,5%, и мы этот прогноз держим", - пояснил Соболев.

По его словам, по предварительным оценкам Минэкономики, в августе 2025 года по сравнению с августом 2024 года был зафиксирован рост ВВП на уровне около 5,3%. Главными импульсами стали наращивание активности в строительстве, перерабатывающей промышленности и в сельском хозяйстве.

"Во второй половине этого года будет повышенный рост. И это будет характерно отличать нас от того, что в России с каждым месяцем рост замедляется и достигнет почти 0%. В то время у нас в течение сентября и октября будет рост 3-4%", - сказал глава Минэкономики.

Кроме того, Соболев рассказал о заинтересованности по соинвестированию проектов в совместный фонд восстановления США-Украина.

"Мы знаем, что фонд где-то будет в размере 200 млн долл. до конца следующего года. И это будут вложения в Украине. Конечно, они будут растянуты во времени, но мы знаем также, что существует очень большая заинтересованность в соинвестировании проектов фонда. И еще сотни миллионов долларов будут вложены в ближайшее время", - добавил министр.

Глава Минэкономики отметил, что это повлияет на ВВП, но конкретные оценки пока давать рано.

Экономика Украины - последние прогнозы

Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины в следующем году. Если в апреле банк ожидал, что в 2026 году экономика вырастет на 5,2%, то обновленный прогноз предусматривал рост на уровне текущего года - на 2%.

В свою очередь в сентябре Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил свой прогноз роста ВВП Украины на 2025 год до 2,5% на фоне высокой неопределенности, связанной с войной России против страны. Предыдущий прогноз был более оптимистичным - 3,3%.

