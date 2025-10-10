Игра выходит уже сегодня на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S/X.

На YouTube появились ролики со сравнением локаций из нового шутера Battlefield 6 с реальными местами. В частности, ролик вышел на канале ElAnalistaDeBits, который специализируется на подобном контенте.

Как видно, разработчики добавили в игру немало мест и локаций из реального мира – и детализация виртуальных копий действительно впечатляет. Особенно это заметно на карте "Empire State", действие которой разворачивается на улицах Бруклина.

Блуждая по карте, можно наткнуться на множество реально существующих улиц и зданий – и порой игровые кадры едва отличимы от реальных.

В недавно вышедшем обзоре специалисты Digital Foundry тоже похвалили визуальную часть Battlefield 6, отметив при этом, что шутер явно создан с прицелом под слабое железо.

Сегодня вечером игроки могут оценить игру сами – Battlefield 6 выходит на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. В релизной версии будет девять карт: они охватят локации от Бруклина до Египта. А лицензированный саундтрек состоит из треков Limp Bizkit, RHCP и других рок-групп.

На Opencritic у шутера 84 балла. В рецензиях хвалят то, как разработчики освежили серию: мультиплеерные матчи наполнят вас адреналином, а сюжетная кампания находится на достойном уровне. В целом это возврат к корням с масштабными и эпичными сражениями, который обещали разработчики.

