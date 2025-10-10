Американские авиакомпании жалуются на "несправедливое преимущество" китайских перевозчиков, которые сокращают время полета над Россией.

Администрация Дональда Трампа предложила запретить китайским авиакомпаниям использовать воздушное пространство России на рейсах в и из Соединенных Штатов. Американские перевозчики жалуются, что сокращение времени полета для китайских компаний создает для них "несправедливое конкурентное преимущество", пишет Reuters.

Этот шаг происходит на фоне обострения торговой войны между США и Китаем, после того как Пекин усилил контроль над экспортом редкоземельных элементов, важных для американской промышленности.

Россия уже запретила американским авиакомпаниям пролеты над своей территорией после вторжения в Украину в 2022 году, но китайские перевозчики пользовались этой возможностью для сокращения времени полета и уменьшения расходов на топливо.

Видео дня

Министерство транспорта США заявило, что предложение не касается грузовых рейсов. Китайское правительство назвало ограничения "неблагоприятными для межличностного общения".

Акции китайских авиакомпаний уже отреагировали падением - во главе с China Southern, которая потеряла 1,3%. Администрация Трампа дала двое суток для ответа на предложение, окончательное решение может вступить в силу уже в ноябре.

Повышенная напряженность в авиационном секторе США и Китая происходит на фоне возможной личной встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Южной Корее в конце октября.

Китай против США - торговые войны

Как сообщал УНИАН, Китай ужесточил ограничения на редкоземельные металлы, включив в них товары, произведенные за рубежом. Решение Пекина еще больше осложнило существование отрасли, которая стала краеугольным камнем в торговой войне с США.

Редкоземельные элементы стали одним из главных камней преткновения вторговой войне Китая и США. Пекин использует свой контроль над этим сектором - на Китай приходится около 70% мирового предложения - как рычаг в переговорах.

Вас также могут заинтересовать новости: