Певица призналась, что тогда осознала, насколько хрупка жизнь.

Семья украинских исполнителей Елены и Тараса Тополи вернулась в свою квартиру в Шевченковском районе Киева, которая в июне была фактически разрушена из-за российского ракетного удара.

В программе "По хатах" певица показала жилье после ремонта и вспомнила события той роковой ночи.

По ее словам, накануне атаки она вернулась из Львова и была дома вместе со своим братом Русланом, который заехал поговорить.

Видео дня

"Был в 03:20 отбой. Я уже засыпала, когда Руслан сказал, что хочет заехать буквально на десять минут поговорить. Мы долго разговаривали, и я заснула прямо за столом, потом пошла в детскую и глубоко уснула. Через 20 минут началась вторая тревога - и уже через 20 секунд был "прилет". Мы ничего не могли понять, волна была очень мощная", - поделилась Елена.

Сразу после взрыва они выбежали на улицу и видели, как обломки сыпались с верхних этажей, весь двор был в дыму.

"Это был шок, я тогда осознала, насколько хрупка жизнь", - призналась Тополя.

Напомним, как писал УНИАН, квартира украинских певцов Тараса и Елены Тополи получила значительные повреждения во время ночной атаки 23 июня.

Вас также могут заинтересовать новости: