Путину, возможно, придется выбирать между продолжением войны и выплатами своим олигархам.

Украина методично бьет по нефтегазовой инфраструктуре Российской Федерации, пытаясь нанести максимальный ущерб "кошельку" военной машины Владимира Путина. Для Кремля нефть и газ – главные источники финансирования войны.

Инженер в Rand, специализирующийся на оборонных промышленных базах и закупках морских, воздушных, беспилотных и противовоздушных систем Майкл Бонер в своей колонке для The Wall Street Journal отметил, что одной только нехватки нефти может быть достаточно, чтобы остановить российского медведя. В то же время, чтобы использовать все свои ресурсы в войне, Москве нужны готовые к использованию нефтепродукты.

Отмечается, что помимо очередей из автомобилей и грузовиков, ожидающих топливо, последствия постепенно проявляются в экономических данных. От 25% до 38% российских нефтеперерабатывающих мощностей выведены из строя, и этот процент продолжает расти. Атаки на железнодорожные сети России усугубляют эту проблему. В результате Москве придется использовать больше грузовиков, которые менее эффективны, чем поезда, для перевозки товаров и ресурсов, что увеличит спрос на топливо.

Сырая нефть и нефтепродукты играют взаимосвязанные, но разные роли. Экспорт сырой нефти обеспечивает доход и иностранную валюту для импорта военных материалов. Нефтепродукты обеспечивают материалы для промышленности и топливо для транспорта. Увеличение добычи сырой нефти не исправит ситуацию с промышленным производством. Оно также не сможет обеспечить движение грузовиков, танков, беспилотников или самолетов.

РФ может компенсировать некоторое сокращение нефтеперерабатывающих мощностей, импортировав топливо и сократить его объем для личного транспорта. Тем не менее, у Москвы нет запаса нефтеперерабатывающих мощностей.

Уже сейчас топлива не хватает для удовлетворения всех потребностей промышленности и военных. В дальнейшем последствия для России будут нарастать, и Путину придется выбирать - производство военного снаряжения или коммерческие требования олигархов. Без надежных поставок российская армия станет менее мобильной, что создаст возможности для новых побед Украины.

Удары Украины по НРЗ России - главные последствия

Доходы России от продажи нефти и нефтепродуктов снизились в августе до одного из самых низких уровней с начала полномасштабного вторжения в Украину, согласно отчету Международного энергетического агентства.

По данным МЭА, в августе доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов упали на 920 млн долларов по сравнению с июлем - до 13,51 миллиарда долларов, из-за сокращения поставок и увеличения скидки на российское "черное золото". При этом в России заговорили о возможном сокращении добычи нефти.

Кроме того, Россия увеличила морской экспорт нефти до 16-месячного максимума на фоне сокращения переработки сырья российскими нефтеперерабатывающими заводами в результате ударов украинских беспилотников.

