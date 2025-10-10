СМИ якобы "накинули от себя спецэффектов" вокруг события с падением самолета, убеждает российский военный блогер.

В Липецкой области РФ разбился истребитель МиГ-31. Экипаж якобы действовал по инструкции, поскольку посадка была невозможной, заявил российский блогер, связанный с военно-воздушными структурами страны-оккупанта, Fighterbomber.

По его данным, у МиГ-31 не вышла левая основная стойка шасси. Экипаж попытался выпустить ее всеми доступными способами, но не получилось.

"Посадка с одной невыпущенной основной стойкой запрещена. Экипаж по инструкции отвел самолет в зону катапультирования и благополучно катапультировался. Конечно, получил травмы и сейчас находится в госпитале", - заявил Fighterbomber, избежав деталей относительно степени травм.

Видео дня

Блогер утверждает, что СМИ якобы "набросили от себя спецэффектов" вокруг события с падением самолета.

Падение МиГ-31 в России

Как сообщал УНИАН, вечером 9 октября в Липецкой области Российской Федерации во время захода на посадку после выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение истребитель-перехватчик МиГ-31.

По данным пропагандистских изданий, самолет не нес боекомплекта и упал в лесном массиве Чаплыгинского района и загорелся. Пожар уже потушили.

Вас также могут заинтересовать новости: