Большее количество этой техники Украина использует в обороне, отметил Арсен "Лемко" Дмитрик.

Россияне активно используют дождливую погоду для штурма украинских позиций. Об этом в разговоре с TWZ рассказал Арсен "Лемко" Дмитрик - подполковник, начальник штаба подразделения.

Он также рассказал, каким образом Силы обороны Украины сдерживают российские штурмы:

"Мы построили различные препятствия. Физические препятствия помогают нам защищаться, и это работа наших инженерных подразделений, которые строят окопы и тому подобное. Мы используем технологии дистанционного минирования. Мы используем различные типы беспилотных летательных аппаратов. Это дроны FPV и большие дроны с крыльями. С нашей стороны всегда есть два-три танка, которые всегда готовы к бою".

Он также отметил, что Украина преимущественно использует танки в оборонительных позициях. В то же время россияне, по словам военного, не очень часто используют танки на фронте.

Видео дня

"Они используют бронетехнику и небольшие группы штурмовых войск, которые передвигаются пешком или на мотоциклах. Враг использует танки и бронетехнику, чтобы пробить брешь в украинских линиях обороны. После того как они пробивают эту брешь, они перебрасывают пехоту на обычные машины или мотоциклы", - добавил Дмитрик.

Ситуация на фронте: важные новости

Ранее старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс" рассказал, что российские ДРГ начали заходить в Константиновку Донецкой области. Он отметил, что Силы обороны держат свои позиции. Однако благодаря тактическим успехам россияне могут вскоре получить более выгодное оперативное положение. И это, по его словам, может иметь плохие последствия.

По словам военного обозревателя Дениса Поповича, оккупанты не оставляют попыток продвигаться и на Добропольском направлении. Он добавил, что РФ перебрасывает туда свои силы и средства. Поэтому говорить о полной стабилизации фронта там рано.

Вас также могут заинтересовать новости: