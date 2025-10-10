Эти деньги поступают не с одной песни, а со всего каталога, уточнил супруг исполнительницы Сергей Середа.

Украинская певица MamaRika (настоящее имя - Анастасия Кочетова) получает роялти от прослушивания своих песен в интернете в среднем по 30-35 тысяч евро (1,45-1,7 миллиона гривень) в квартал. Об этом рассказал ее супруг и продюсер, а также шоумен, комик и блогер Сергей Середа, передает OBOZ.UA.

"Я могу сказать, сколько поступает нам за квартал, не с одной песни, а со всего каталога, В среднем - 30-35 тысяч евро за квартал. Эти деньги облагаются налогом. К тому же часть дохода перечисляется артистам за дуэтные песни, проценты - партнерам. Все роялти всегда выплачиваются прозрачно, подаются отчеты, все делается по-честному", - заявил он.

Прибыль им также приносит его собственный канал на YouTube, однако, как заверил Середа, эти заработки идут не на их семью:

"Вся монетизация идет на помощь Вооруженным силам Украины. За два года мы перечислили более двух миллионов гривень. Я это проговаривал сразу: YouTube-канал создавался не для заработка, а чтобы поддерживать армию".

Напомним, недавно певицу Mamarika заподозрили во второй беременности. И вот как исполнительница ответила на слухи о пополнении в семье.

