Ежегодно растет доля украинцев, которые свободно владеют финским и английским языками.

Доля граждан Украины, которые планируют остаться в Финляндии после завершения войны, растет. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которые проводились по заказу Министерства внутренних дел Финляндии, пишет Yle.

Так, результаты опроса показали, что только 6% украинцев планируют вернуться домой, 66% респондентов ответили, что собираются остаться в Финляндии. В то же время, 26% опрошенных отметили, что еще не определились, вернутся ли в Украину или же останутся в этой стране.

Издание поделилось данными, что летом 2022 года о намерениях остаться в Финляндии заявляли 27% участников аналогичного исследования, а осенью 2023 года - уже 51%.

"Неопределенность относительно завершения войны в Украине и вопросы безопасности, особенно для лиц из наиболее пострадавших регионов, вероятно, способствуют тому, что все больше украинцев рассматривают возможность остаться в Финляндии", - отметила соавтор исследования Анастасия Копцюх в комментарии изданию.

Она добавила, что когда люди интегрируются в новое общество, а это происходит не сразу, а через некоторое время, тогда доля лиц, которые готовы вернуться домой, уменьшается.

Также исследование показало, что доля украинцев, которые свободно владеют английским и финским языками, ежегодно растет. Например, сейчас 38% респондентов сообщили о возможности работать или учиться на финском языке, тогда как в 2022 году этот показатель составлял 0%, а через год - в 2023 году уже составлял 12%.

Примерно 34% тех украинцев, которые знают финский язык, были трудоустроены. Однако, 19% сообщают, что их знания финского, шведского или английского языков были для этого недостаточными.

Еще согласно исследованию 67% респондентов активно искали работу, однако лишь 30% удалось ее найти.

"Для 33% респондентов, которые не подали заявку на работу, самыми распространенными причинами отказа от подачи заявки, о которых они сами сообщили, были плохие языковые навыки (72%) и плохая ситуация с трудоустройством (25%)", - говорится в пресс-релизе Министерства внутренних дел Финляндии.

Издание добавляет, что примерно 48% участников опроса рассказали о намерениях подать заявление на получение вида на жительство в Финляндии на основании работы, учебы или семейных связей после окончания временной защиты. Еще 14% респондентов заявили, что планируют продолжать проживание в Финляндии с уже предоставленным видом на жительство.

Отмечается, что законодательство Финляндии пока позволяет украинцам с временной защитой, что является визой типа B, параллельно получить вид на жительство типа A без потери временной защиты.

Указывается, что опрос среди украинцев в Финляндии проводился летом 2025 года, в нем приняли участие 2085 граждан, среди которых 63% - с востока Украины. Согласно оценкам, на данный момент в Финляндии временную защиту получают около 48 тысяч украинцев.

Беженцы в Европе: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что в Швейцарии по крайней мере до марта 2027 года не планируют отменять правила предоставления статуса защиты S, предусматривающие получение быстрого убежища без прохождения длительных процедур для беженцев из Украины. В то же время, теперь заявителей будут рассматривать по-разному, в зависимости от региона, из которого они прибыли в страну. Теперь возвращение в Волынскую, Ровенскую, Львовскую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую и Черновицкую области, а также в Закарпатье считается разумным. В связи с этим статус защиты S будет ограничен лицам из этих регионов.

Также мы писали, что глава министерства труда Германии Бербель Бас считает, что правила получения социальных выплат в стране должны быть гораздо строже. В частности, в проекте прописаны следующие меры: если получатель помощи пропускает встречи в центре занятости и игнорирует требования по поиску работы, то его выплаты могут сократить на 30% в течение трех месяцев.Кроме того, реформа также направлена на борьбу с мошенничеством, а именно со случаями, когда мигранты из Болгарии и Румынии оформляют помощь при минимальном трудоустройстве.

