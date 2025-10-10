Эксперт объяснил, чего хочет достичь РФ жестким ударом по энергетике

Олег Катков считает, что надо продолжать выводить из строя нефтеперерабатывающую отрасль России, не распыляя усилия на зеркальный ответ.

Украина имеет ограниченные ресурсы по нанесению дальнобойных ударов по Российской Федерации. Для того, чтобы ответить на массированные атаки, нужно выбирать между энергетической инфраструктурой и нефтяной отраслью. Об этом заявил главный редактор военно-аналитического портала Defence Express Олег Катков в эфире "Киев24".

"Несмотря на наши малые ресурсы, мы им выбили значительную долю нефтеперерабатывающей промышленности, и теперь они в кризисе. Надо понимать, что теперь есть определенная дилемма: либо продолжать (удары по НПЗ - ред.), либо распылять ресурсы и начать параллельно выводить объекты энергоинфраструктуры Российской Федерации из строя", - сказал он.

Он напомнил, что и до этого Российская Федерация методично била по украинским энергетическим объектам, несколько лет подряд пытаясь вывести их из строя.

"Чтобы достичь аналогичного эффекта, надо значительные ресурсы. Если мы можем рассчитывать на дополнительные средства в результате переговоров с США, то речь об этом может идти", - пояснил Катков.

По его мнению, враг специально нанес такой удар, чтобы мы перераспределили свои дальнобойные средства и не довели дело в отношении нефтеперерабатывающих заводов до конца.

"Потому что ситуация в РФ сейчас критическая. Украина уже достает дронами на две тысячи километров - это за Урал. Надо это дело довести до конца, а потом уже браться за другое", - резюмировал Катков.

Удар РФ по Украине 10 августа

Как сообщал УНИАН, в ночь на 10 октября противник нанес комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА и ракет воздушного и наземного базирования.

В целом радиотехническими войсками Воздушных сил выявлено и осуществлено сопровождение 497 средств воздушного нападения (32 ракеты и 465 БПЛА различных типов). По предварительным данным, по состоянию на 10:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 420 воздушных целей.

