Пока неизвестно, какую именно технику удалось уничтожить.

Операторы ударных дронов Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины отработали по целям противника на временно оккупированных территориях. Как сообщила пресс-служба СБУ, наши бойцы поразили места сосредоточения техники и живой силы врага.

"Яркие ночные "фейерверки" обеспечили дроны "FP-2" с 105-килограммовой боевой частью. СБУ продолжает бить оккупантов всеми доступными средствами. За каждое преступление они понесут справедливое возмездие!" - отметили в спецслужбе.

Атаки по военным объектам РФ - последние новости

Как сообщал УНИАН, в ночь на 9 октября Силы обороны Украины поразили важные объекты топливной инфраструктуры в РФ, а именно Коробковский ГПЗ и линейно-производственную диспетчерскую станцию "Ефимовка" в Волгоградской области РФ.

Коробковский газоперерабатывающий завод (Котово, Волгоградская обл., РФ) - один из крупнейших заводов по первичной переработке природного газа и попутного нефтяного газа на юге России с проектной мощностью 450 млн м³ природного и попутного газа в год и 186 тыс. тонн широкой фракции легких углеводородов в год.

ЛПДС "Ефимовка" (Ефимовка, Волгоградская обл., РФ) - станция, обслуживающая несколько магистральных линий по транспортировке нефти и нефтепродуктов региона с пропускной мощностью 50 млн тонн в год. На территории обоих предприятий фиксировались взрывы и пожар.

Также сообщалось, что в Донецкой области защитники Покровска поразили вражескую технику. Отмечается, что с помощью FPV-дрона украинские военные преодолели десятки километров и попали в оккупированное Курахово.

"Недавно группа беспилотных систем 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ SKY STRIKE Unit сумела преодолеть с помощью FPV более 40 км, обойти действие вражеских средств РЭБ и попасть в оккупированное Курахово. Пролетая неподалеку Кураховского водохранилища, дронари обнаружили вражеский военный КАМАЗ и поразили цель", - рассказали в седьмом корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

