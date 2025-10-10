Он отмечает, что завершение войны может приблизить только комплекс мероприятий.

Не существует такого оружия, которое быстро завершит войну в Украине или радикально изменит ее ход. Об этом заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин написал в своем Telegram-канал.

По его словам, ожидания того, что в случае предоставления Украине ракет Tomahawk и ударов по РФ, война быстро прекратится - это очередная иллюзия.

"Реальность такова, что не существует такого оружия, которое быстро завершит войну в Украине или радикально изменит ход войны", - подчеркнул он.

Жорин добавил, что в обществе есть надежда на то, что кто-то что-то сделает или даст, и проблемы будут решены.

"Но последние три года четко показали - мы не в кино, это так не работает", - написал военнослужащий.

По его словам, завершение войны может приблизить только комплекс мероприятий: стратегическое планирование во всем и не только на поле боя, ставка на технологичность и быструю адаптивность, минимизация коррупции "по крайней мере в оборонке", а также мобилизационное состояние общества. Кроме того, необходима помощь партнеров, в том числе, определенными видами вооружения.

"Основным залогом успешного результата является ежедневная работа, а не сказочные мгновенные решения. И принятие реальности - так, как было раньше, уже не будет, должны адаптироваться", - подчеркнул Жорин.

Передача Украине ракет Tomahawk: что известно

Как сообщалось ранее, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сказал, что почти определился с тем, передаст ли Украине крылатые ракеты Tomahawk, которые могут поражать цели глубоко на территории России. Впрочем, его беспокоит вопрос о том, куда именно украинцы могут ударить этими ракетами.

В то же время аналитики предупреждают, что этих ракет у Пентагона не так уж и много. Defense Express отмечает, что из правительственных документов США известно, что с 1983 года, когда стартовало серийное производство, за все время было выпущено около 9 тысяч ракет. Последняя точная цифра, обнародованная широкой общественности, - 8 тыс. 919 ракет Tomahawk, выпущенных по состоянию на март 2024 года.

