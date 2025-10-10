2027 год не просто обсуждается – это конкретный план, если, конечно, не произойдет никаких неожиданных задержек.

Выход следующего поколения консолей PlayStation действительно состоится раньше, чем ожидалось. Sony намерена выпустить PS6 в 2027 году – говорит известный технологический инсайдер KeplerL2.

Причем, по его информации, это не просто "обсуждения внутри компании", а "конкретный план", если не произойдет никаких неожиданных задержек

Заявление KeplerL2 прозвучало после недавней презентации Sony и AMD, на которой нам рассказали о ключевых технологиях, которые лягут в основу следующего поколения PlayStation, и поднимут графику и производительность на новый уровень.

"Эти технологии пока существуют лишь в симуляции, но результаты уже вдохновляют. Я с нетерпением жду возможности применить их в будущей консоли через несколько лет", – заявил Марк Церни, технический архитектор PlayStation.

Ранее в этом году о релизе PS6 в 2027 году говорил блогер Mooreʼs Law Is Dead, а инсайдер Том Хендерсон слышал, что новое поколение уже на старте получит съемный дисковод. Вместе со стационарной консолью ожидается появление портативной PlayStation, которая сможет запускать игры от PS5.

По словам того же Mooreʼs Law Is Dead, PlayStation 6 будет невероятно мощной консолью. Быстродействие в задачах с трассировкой лучей вырастет в 6–12 раз относительно базовой PS5, приблизившись к уровню Nvidia RTX 5090.

Сейчас PlayStation 5 находится в расцвете своего жизненного цикла, а вот PS4 скоро отправится на пенсию. Компания начала уведомлять разработчиков, что со следующей весны они лишатся возможности использовать в своих играх ряд ключевых сетевых функций.

