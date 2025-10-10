Официальная дата выхода ленты пока не объявлена.

В приквеле "Одиннадцать друзей Оушена" кроме Марго Робби может сыграть еще один известный актер.

Как пишет издание Variety, звезда фильмов "Мстители" и "Рождение звезды" Брэдли Купер уже ведет переговоры с создателями ленты.

Подробности сюжета держатся в тайне. Поговаривают, что будут элементы комедии и криминального триллера, а само действие проекта состоится до комедии об ограблении "Одиннадцать друзей Оушена", которая вышла еще в 2001 году. Тогда главные роли сыграли актеры Джордж Клуни, Мэтт Дэймон, Брэд Питт и Джулия Робертс. Сейчас на роли в приквеле точно утверждены Марго Робби и Райан Гослинг.

К слову, Кэрри Соломон стала сценаристкой приквела, а вот за режиссерскую работу взялся Ли Айзек Чун, известный по фильму "Минари".

Каким будет название новой ленты и когда ее можно будет увидеть на больших экранах - пока неизвестно.

Напомним, ранее вышел трейлер "Нюрнберга" с Расселом Кроу и Рами Малеком. В украинский прокат этот фильм выйдет уже скоро, а именно 6 ноября 2025 года.

