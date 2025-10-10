По словам военного, основной удар оккупантов был сосредоточен на критической инфраструктуре.

Массированная воздушная атака, которую в ночь на 10 октября осуществила российская армия против Украины, отличается большим количеством баллистических ракет и их рассредоточенностью.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат. "Очередной комбинированный удар - большое количество различных типов воздушного нападения - это и беспилотники, и баллистические, аэробаллистические крылатые и авиационные ракеты. Удар сегодня - рассредоточенный, не по одной определенной области. Пострадали разные регионы. Особенность этого удара - это применение большого количества баллистических ракет. Кроме двух аэробаллистических "Кинжалов", было сразу запущено 14 баллистических ракет "Искандер-М", или М/KN-23", - сказал Игнат.

Видео дня

По его словам, армия РФ применила более 30 ракет, и более 200 - именно ударных дронов, остальные БПЛА также имели определенную боевую часть. Атаковал враг, добавил военный, с разных направлений разные регионы. Основной удар был сосредоточен на критической инфраструктуре. В частности, враг ставит своей целью энергетику, по которой сегодня и нанес "акцентированный" удар.

"Видим ужасные последствия, к сожалению, есть пострадавшие, погибшие...", - акцентировал Игнат.

По его данным, сегодня зенитно-ракетные комплексы Patriot перехватили 4 баллистические ракеты РФ. Эти системы, добавил военный, хорошо действуют, но радиус их действия - всего несколько десятков километров. Для полноценного прикрытия всех областных центров от баллистических ракет имеющегося количества комплексов не хватает.

Ночная атака россиян на Украину

В ночь на 10 октября российская армия нанесла комбинированный удар по Украине с применением ударных БПЛА и ракет воздушного и наземного базирования.

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что радиотехническими войсками обнаружено и осуществлено сопровождение 497 средств воздушного нападения - 32 ракеты и 465 БПЛА. В частности, ударные БпЛА типа Shahed, "Гербера" были запущены из Курска, Миллерово, Шаталове, Орла и т.д., две аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" - из воздушного пространства Липецкой области (РФ), 14 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 - из оккупированного Крыма, а также - из Ростовской и Брянской областей РФ.

