Ночью сортировочные терминалы временно не работали из соображений безопасности.

Логистическая компания "Новая почта" предупредила, что посылки могут доставлять с задержкой из-за ночной атаки России по украинской энергосистеме.

Об этом сообщает пресс-служба компании в своем Telegram-канале.

"Из-за ночной атаки в Киеве и области возможны задержки в доставке. Ночью сортировочные терминалы временно не работали из соображений безопасности, поэтому часть отправлений обрабатывается с задержкой. Сейчас все процессы восстановлены - работаем на полную, чтобы как можно быстрее доставить ваши посылки", - говорится в сообщении.

Видео дня

В компании отметили, что в случае, если человек заказывал адресную доставку, стоит ожидать звонка от курьера "Новой почты".

Отследить отправление можно на сайте и в мобильном приложении.

Ночная атака России на Украину - последние новости

В ночь на 10 октября Россия нанесла комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БпЛА и ракет воздушного и наземного базирования.

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что это был один из крупнейших сконцентрированных ударов именно против объектов энергетики, комбинированный удар, значительная часть ракет в ударе - баллистические.

Во многих областях перебои со светом, введены графики отключений. Так, в Киеве возникли проблемы с электроснабжением в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском, Подольском, Святошинском районах.

Вас также могут заинтересовать новости: