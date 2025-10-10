Создатели пока не разглашают подробностей сюжета.

В апреле этого года вышла приключенческая комедия "Minecraft: Фильм", которую раскритиковали за сюжет и юмор. Однако стало известно, что лента, несмотря на хейт, получит продолжение.

Как отмечает издание Variety, студия Warner Bros. взяла в работу вторую часть ленты, которая основана на одноименной культовой видеоигре-песочнице. Ее премьера запланирована уже на 23 июля 2027 года. Подробности сюжета и актерский состав пока держат в тайне. Однако, известно, что Джаред Гесс вернется к режиссерской работе и напишет сценарий в соавторстве с Крисом Галлеттой. Продюсерами второй части приключений "Minecraft" станут Мэри Парент, Кейл Бойтер, Рой Ли, Эрик Маклеод и другие.

Что известно о первом фильме "Minecraft"

Лента стала одной из самых кассовых в 2025 году после "Лило и Стич" от Disney. Актеры Джек Блэк и Джейсон Момоа сыграли главные роли. В центре сюжета группа обычных игроков и жителей блочного мира. Именно они должны объединиться, чтобы спасти его от угрозы - злого Эндер Дракона, который разрушает все вокруг.

