США уже объявили о своем первом взносе в американо-украинский Инвестиционный фонд на сумму в 75 млн долл.

В течение следующего года ожидаются первые три инвестиции в совместный фонд восстановления США-Украина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр экономики Алексей Соболев во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Он напомнил, что в сентябре в Украину приехала очень большая правительственная делегация из США, которая состояла из работников американского министерства финансов и международной финансовой корпорации развития (DFC). Они посетили Киев, Киевскую, Львовскую и Кировоградскую область.

"Они действительно встречались с очень большим количеством бизнесов Украины, а также частных и государственных компаний, чтобы сформировать перечень проектов, в которые могут инвестировать. Наша задача и договоренность с ними, чтобы в течение следующего года мы смогли сделать первые три инвестиции", - сказал Соболев.

Он отметил, что они уже объявили со своей стороны о взносах в фонд 75 миллионов долларов. При этом еще в мае они собирались выделить всего 25 млн долл. в фонд.

"То есть они увидели, что проекты действительно есть, бизнес в Украине работает, здесь есть полезные ископаемые и компании, которые умеют их добывать и перерабатывать, что нам важно как правительству. И поэтому они повысили свой вклад", - сказал министр.

По его словам, до конца года фонд будет иметь открытые банковские счета. В течение следующего месяца планируют нанять администратора фонда и инвестиционного советника, после чего начнется подготовка первых проектов для инвестирования.

Он отметил, что процесс будет публичным и уже ориентировочно в декабре украинские компании смогут подавать свои проекты через инвестиционного советника. В следующем году они будут проходить независимую проверку (due diligence) и все необходимые инвестиционные процедуры, чтобы получить финансирование из фонда.

"Мы видим заинтересованность очень высокая. Еженедельно мы с ними общаемся, что очень помогает в общем сотрудничестве со штатами. Они очень хорошо реагируют на Украину, в том числе благодаря реализации этого соглашения", - добавил министр.

Инвестиционный фонд восстановления Украины

Весной 2025 года США и Украина подписали соглашение о доступе к украинским природным ресурсам. Данное соглашение позволило создать Инвестиционный фонд по восстановлению Украины, который будет привлекать глобальные инвестиции в Украину. Соглашение предусматривает равноправное партнерство США и Украины: фонд создается 50/50, и ни одна из сторон не будет иметь решающего голоса, а наполняться он будет доходами исключительно с новых лицензий.

В сентябре делегация США впервые посетила объекты, которые могут стать стартовыми проектами для Инвестиционного фонда восстановления Украины. Делегация тогда осмотрела месторождение и горно-обогатительный комбинат в Кировоградской области.

17 сентября премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что международная финансовая корпорация развития США (DFC) объявила о своем первом взносе в Инвестиционный фонд восстановления США-Украина на сумму в 75 млн долл. Такую же сумму выделит и Украина. Таким образом общий капитал фонда достигнет 150 млн долл.

