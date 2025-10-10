Трампа проигнорировали: объявлен лауреат Нобелевской премии мира

Торжественная церемония вручения состоится 10 декабря в Осло, в день смерти основателя премии Альфреда Нобеля.

Нобелевский комитет в пятницу, 10 октября, объявил лауреата Нобелевской премии мира 2025 года. В этом году награду получила венесуэльская оппозиционная политическая деятельница, лидер демократических сил Мария Корина Мачадо.

"Норвежский Нобелевский комитет решил присудить Нобелевскую Премию Мира 2025 года Марии Корине Мачадо за ее неустанный труд по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии", - говорится в заявлении комитета, объявленном в Осло.

Премия мира традиционно является последней из Нобелевских наград, которую объявляют на этой неделе. Ее считают наиболее политической из всех, ведь она часто отражает актуальные глобальные конфликты и борьбу за права человека.

В прошлом году лауреатом стала Nihon Hidankyo - японская организация, объединяющая жертв атомных бомбардировок - "за многолетнюю борьбу за мир без ядерного оружия и свидетельство о гуманитарных последствиях атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки".

Нынешний победитель получит медаль, диплом и денежное вознаграждение в размере около 11 миллионов шведских крон (более 950 тысяч долларов США). Торжественная церемония вручения состоится 10 декабря в Осло, в день смерти основателя премии Альфреда Нобеля.

Нобелевские амбиции Трампа

Как сообщал УНИАН, с момента возвращения в Белый дом Дональд Трамп активно стремится получить Нобелевскую премию мира. Он неоднократно говорил о том, что заслуживает эту награду, как никто другой

"Я урегулировал семь войн", - говорил Трамп в этом году, отвечая на вопрос о шансах получить премию.

В то же время Трамп заявил, что для США будет "большим оскорблением", если он не получит Нобелевскую премию мира за свою дипломатическую деятельность.

