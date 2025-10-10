Мед полезен для здоровья сердца.

И мёд, и сахар могут использоваться в качестве подсластителя, и во многих случаях они взаимозаменяемы. Однако мёд содержит больше питательных веществ и потенциально более полезен для здоровья, несмотря на более высокую калорийность порции, пишет verywellhealth.com.

Влияние на здоровье сердца и уровень сахара

Есть некоторые доказательства того, что мёд может способствовать снижению общего уровня холестерина, холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП или "плохого" холестерина) и триглицеридов. Высокий уровень холестерина и триглицеридов увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Выбирайте клеверный мёд, так как его польза для здоровья сердца подтверждена наибольшим количеством исследований.

Благодаря низкому или среднему гликемическому индексу (ГИ) мёд не вызывает повышения уровня сахара в крови в такой же степени, как сахар. Однако разница на самом деле минимальна, поскольку мёд всё же является углеводом и влияет на уровень сахара в крови.

Видео дня

Что полезнее?

Пищевая ценность. Мёд содержит небольшое количество белка, витаминов группы B, витамина C и минералов, таких как магний, фосфор и цинк, — питательных веществ, которых нет в белом сахаре.

Антиоксидантное действие. Как говорится в статье, опубликованной в Oxid Med Cell Longev, мёд, особенно тёмные сорта, содержит антиоксиданты, которые могут способствовать здоровью сердца и здоровому старению.

Другие преимущества мёда

Потеря веса. Некоторые небольшие клинические исследования показали, что замена белого сахара мёдом может способствовать снижению веса как у людей с диабетом, так и у людей без него. Наибольшее количество доказательств эффективности такого метода имеется у сырого (необработанного) мёда, утверждается в одном из исследований, опубликованном в Nutrients.

Заживление ран. Мёд обладает антибактериальными свойствами и давно используется для лечения ран. Его изучали при диабетических язвах стопы, хирургических разрезах промежности во время родов (эпизиотомии) и абсцессах. Мёд манука — лучшее средство для ухода за ранами. Имеются данные, что этот вид мёда может блокировать воспаление, способствовать заживлению и дезинфицировать раны. Он также эффективен против устойчивых к антибиотикам бактерий (микробов, которые не уничтожаются антибиотиками).

Алкогольная интоксикация. Исследование с участием 45 здоровых взрослых показало, что нигерийский цитрусовый мёд может помочь организму быстрее метаболизировать (расщеплять) алкоголь и сократить время опьянения.

Инфекции верхних дыхательных путей у детей. Гречишный, эвкалиптовый, цитрусовый мёд, как было доказано, уменьшают ночной кашель и помогают справиться с симптомами простуды у детей.

Стоит ли ограничивать мёд или сахар?

Белый сахар и мёд следует употреблять в умеренных количествах, поскольку они оба калорийны и содержат много сахара.

Согласно рекомендациям органов здравоохранения, потребление добавленного сахара (включая рафинированный сахар и мёд) должно составлять от 5 до 10% от суточной нормы калорий. Старайтесь употреблять менее 25 г добавленного сахара в день для женщин и 36 г для мужчин.

Ранее диетолог четко объяснил, можно ли есть борщ на правильном питании.

Вас также могут заинтересовать новости: