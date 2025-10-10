На одной из столичных ТЭЦ пострадали блочные трансформаторы.

Киевская власть не обеспечила защиту трансформаторов одной из столичных ТЭЦ. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко

"На одной из Киевских ТЭЦ пострадали блочные трансформаторы - блок не может выдать в сеть мощность. Пострадали не от "баллистики" - их разбили простые дроны. Трансформаторы были незащищенные", - написал государственный деятель.

Он напомнил, что столичные ТЭЦ - собственность города и полную ответственность за них несут Киевский городской совет и Киевская городская государственная администрация (КГГА).

Видео дня

"Вчера на сессии наши бравые городские депутаты проголосовали за выделение себе любимым по 12,5 млн грн каждому для "выполнения депутатских обещаний. Это абсолютно "левая" бюджетная статья, которой просто "покупают" депутатов и которая дает возможность бесконтрольно использовать эти деньги ради собственного пиара", - считает Кучеренко.

Нардеп добавил, что стоимость укрытия для одного трансформатора составляет примерно 50 миллионов гривень, тогда как стоимость "наглой программы" для налогоплательщиков в Киеве обойдется в 1,5 миллиарда гривень в год.

Атака России на энергетику Украины - последние новости

Напомним, ночью россияне атаковали объекты энергетики во многих областях Украины. Из-за этого возникли перебои со светом, были введены графики отключений. Значительные перебои со светом и транспортом наблюдали в Киеве. Сообщалось, что в Печерском районе падения обломков вызвали пожар в многоэтажке.

Кроме столицы наиболее сложная ситуация наблюдалась в Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Черниговской областях. В "Укрэнерго" заявили, что энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное оборудование в работу.

Вас также могут заинтересовать новости: