Гибридная война РФ против Европы заметно усилилась за время ее полномасштабной войны с Украиной.

Европе нужно признать реальность "гибридной войны", поскольку произошедшая серия инцидентов не была случайной, а частью скоординированной кампании по ослаблению Евросоюза.

С таким заявлением выступила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет CNBC. Отмечается, что вторжения российских дронов в воздушное пространство европейских стран, кибератаки и вмешательство в выборы - лишь некоторые примеры гибридной войны против Европы, которые указала фон дер Ляйен.

"Не заблуждайтесь - это часть тревожной картины растущих угроз... Это гибридная война, и мы должны отнестись к ней очень серьезно", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Издание указало, что хотя глава Еврокомиссии не упоминала, что за всеми этими провокациями стоит Кремль, она отметила, что очевидно, что "Россия хочет посеять раздор".

Журналисты напомнили, что Москву давно обвиняют в организации множества "гибридных" атак на европейские страны, но она все время отрицает эти обвинения.

CNBC объяснил, что такое гибридная война. "Проще говоря, это способ вести военные действия, не создавая видимости их ведения", - написало издание.

Устоявшегося определения гибридной войны не существует, но эксперты в области обороны сходятся во мнении, что по сути она представляет собой сочетание традиционных военных методов с более подрывной или нестандартной тактикой, призванной дезорганизовать и отвлечь противника.

Отмечается, что в последнее время страны Балтии, а таке Румыния и Польша все чаще подвергаются атакам с применением гибридной войны. Эти инциденты охватывают как саботаж объектов энергетической и телекоммуникационной инфраструктуры, например, подводных кабелей, так и кратковременное проникновение российских самолетов или подводных лодок в воздушное пространство или акваторию стран НАТО.

Ряд европейских чиновников обвинили Россию, но национальные власти часто заявляют, что найти убедительные доказательства российского участия сложно.

Согласно отчету геополитической и разведывательной службы Dragonfly, гибридная война РФ против Европы заметно расширилась за время ее войны с Украиной.

В целом в отчете задокументировано 219 случаев российской гибридной войны в Европе с 2014 года, включая диверсии, убийства и электромагнитные атаки, такие как глушение GPS. Из этих инцидентов 86% произошли с начала 2022 года, и почти половина (46%) пришлась только на 2024 год.

В докладе отмечается, что страны Балтии, Финляндия, Германия, Норвегия, Польша и Великобритания, вероятно, останутся основными целями в связи с их решительной поддержкой Украины.

Европейские власти не питают иллюзий относительно того, что сейчас самое время укреплять безопасность.

"Гибридные атаки, очевидно, могут произойти где угодно - кабели в Балтийском море, атаки на наши IT-системы, беспилотники, которые могут летать над некоторыми нашими странами - все это показывает, что существует определенная провокация, к которой мы должны относиться серьезно. Я не хочу, чтобы мы воевали с Россией… но мы должны серьезно относиться к угрозам", - заявил премьер-министр Люксембурга Люк Фриден и добавил, что "мы хотим сказать России", что у нее "нет никаких шансов завоевать Европу".

