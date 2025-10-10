Его скорость даже медленнее, чем средняя скорость пешехода.

Недавно на улицах Японии появились крошечные беспилотные электромобили-роботакси с искусственным интеллектом, которые как будто сошли с экрана футуристического фильма. Ютубер Tokyo Lens на своем канале показал, как выглядит эта микро-машинка и рассказал о своих впечатлениях от ее использования – и они достаточно неоднозначные.

Как отметил Tokyo Lens на YouTube, такси с искусственным интеллектом высотой около шестидесяти сантиметров работает почти как управляемый сегвей, позволяя пользователям легко запрыгивать и выпрыгивать из него, чтобы добраться до места назначения. Это беспилотное такси оснащено датчиками по всему периметру и предназначено для гостей города, чтобы они могли передвигаться по улицам.

Однако с этим "автомобилем" не всё так просто. Во-первых, технически он незаконен.

Японское законодательство классифицирует такси с искусственным интеллектом как "моторное транспортное средство", так же как и электрические велосипеды, так что оно должно иметь лицензию и лицензированного водителя.

Кроме того, его содержание обходится компании вдвое дороже, чем аренда.

Также его скорость даже не дотягивает до среднестатистического темпа ходьбы. Хотя эта машинка идеально подходит для людей с ограниченной подвижностью или тех, чьи ноги устали после целого дня ходьбы по улицам, для большинства это скорее рекламный трюк, чем полезный инструмент.

Тем не менее, комментаторам понравилось наблюдать за этим роботом в действии.

Один из пользователей, опробовавших его, сказал: "Я пробовал его в прошлом месяце в городе, в котором живу! Мне и другим горожанам он очень понравился".

Другие отметили, что такое такси идеально подойдёт для пешеходных аттракционов, таких как зоопарки и сады.

