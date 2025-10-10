По словам Ивана Ступака, Россия мстит Украине за удары по НПЗ.

Российские оккупанты каждую зиму массированно обстреливают критические объекты инфраструктуры с начала полномасштабного вторжения в Украину. Как отметил военный эксперт Украинского института будущего, консультант комитета ВР Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Ступак в комментарии для УНИАН, первая зима была тяжелая, вторая еще тяжелее, а третья - проще.

"Сейчас они выходят на серьезные обороты. В первую очередь, это военная составляющая. Россияне от этого не отказываются, потому что понимают: если нет электричества, нет производства любой электроэнергии - нет производственных мощностей Украины. Не собираются дроны DeepStrike, не собираются FPV-дроны. Мы же понимаем, это 3D принтеры, оно там печатается, нет комплектующих, и проседают фронты. В придачу, экономическая составляющая. Нет электричества - не работает экономика. Не поступают налоги в бюджет. Нет денег финансировать армию. Это так же логично", - объяснил эксперт.

По словам Ступака, в Кремле считают, что чем больше бить по населению, тем больше оно будет ослабленным и смягченным к любым требованиям РФ.

"Например, они рассуждают: в Киеве, в Виннице месяц нет света, и народ будет к Зеленскому: остановить эту войну, черт с ним, с тем Донбассом, отдай этот Донбасс, отдай Крым, чтобы остановилась эта война, чтобы дали электричество. Расчет такой, конечно, есть", - подчеркнул консультант комитета ВР Украины по вопросам национальной безопасности и обороны.

Кроме того, россияне наносят удары по украинской энергетике, чтобы отомстить, считает Ступак.

"Основное - это месть за НПЗ. Потому что НПЗ - это очень болезненно. Никакая не Белгородская ТЭЦ. Белгород или Курск будет обесточен, а НПЗ - это очень больно для бюджета, для олигархов. Они же все приходят, начинают жаловаться, и я думаю, что в Кремле никому не нравится выслушивать жалобы: "ой, а вы знаете, у нас убытки на десять миллионов, компенсируйте". Никто этого слышать не хочет. Поэтому, думаю, это так же составляющая мести, чтобы заставить Украину перестать бить по НПЗ", - добавил эксперт.

По мнению специалиста, эта зима будет хуже для украинцев, чем предыдущая, возможно, на треть, однако он подчеркнул, что это его собственные субъективные ожидания.

"Нельзя же сравнивать. Например, если спросить у харьковчан и днепрян - у них там вообще полный абзац что происходит. В Киеве плюс-минус нормальнее. Если мы говорим о Луцке и Ужгороде - там абсолютно третья история. Поэтому, с точки зрения Киева, я предполагаю, что эта зима может быть процентов на 20-30, возможно, тяжелее, чем предыдущий период. У нас есть большое обессиливание. Обессиливание этих ТЭЦ. В них постоянно попадают, восстанавливают. Они уже не такие крепкие, как были раньше. Линии электропередач не такие крепкие", - предупредил Ступак.

Отвечая на вопрос об атаках РФ по газовым инфраструктурным объектам, он отметил:

"Разумеется, они бьют по газовой инфраструктуре, по местам, где хранится газ, газохранилищам. Да, до них не дотянуться. Но я предполагаю, что у россиян расчет такой, чтобы бить по этим местам. Это идея фикс, чтобы оно сдетонировало. Конечно, это было бы супер для россиян - чтобы весь газ, все объемы сдетонировали, чтобы все взорвалось, это будет как ядерный взрыв".

В то же время другим вариантом, по словам эксперта, является то, чтобы те западные компании, которые хранят там свой газ, не делать этого и не платили Украине за аренду этих газохранилищ, поэтому в таком случае украинский бюджет будет недополучать средств.

"Главное для россиян - уничтожить то, что только можно уничтожить. То что может взорваться - должно быть уничтожено. Это мнение россиян", - подытожил Ступак.

Удары РФ по энергетике - последние новости

Ранее народный депутат, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко заявил, что россияне выбрали новую тактику обстрела украинских объектов инфраструктуры и нарастили способности. Он считает, что этой зимой перед Украиной возникают серьезные угрозы, если РФ решит спровоцировать здесь блэкауты.

"Государство готовится к тяжелому сценарию. Созданы запасные батарейные станции. Наши люди готовы... Я думаю, комплексно - мы ее точно пройдем. Вопрос в том, будет ли она тяжелая, или очень тяжелая", - отметил Костенко.

В свою очередь специалист по коммуникациям "Razom we stand" Максим Гардус указал на главную проблему по обстрелам газовой инфраструктуры Украины. По его мнению, восстановление газодобычи в Украине после российских атак может затянуться из-за нехватки необходимого оборудования.

"Оборудование нужно найти, законтрактовать и привезти, что сейчас нелегко. Это не та штука, которую можно купить в супермаркете. Его надо заказывать. Иногда оборудование имеет уникальные характеристики под конкретные узлы и агрегаты. И его нужно производить", - добавил Гардус.

