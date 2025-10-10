Эти беспилотники будут отправляться в Украину.

Украина и Великобритания планируют совместно изготавливать дроны-перехватчики для борьбы с роями беспилотников типа "Шахед", которые ежедневно запускает Россия по гражданской и энергетической инфраструктуре нашей страны. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отметил министр обороны Великобритании Люк Поллард, проект "Octopus" сейчас находится на стадии переговоров и может быть реализован в ближайшие месяцы.

"Очень скоро мы будем производить около 2000 беспилотников в месяц и специально отправлять их в Украину, чтобы они могли быть использованы для перехвата российских беспилотников", - отметил он в интервью Bloomberg в кулуарах Форума оборонной промышленности в Киеве.

По словам Полларда, производство дронов-перехватчиков сначала будет расположено в Великобритании и организовано достаточно гибко, чтобы реагировать на меняющиеся потребности на фронте.

"Великобритания является выдающимся лидером в области исследований и разработок и передового производства, поэтому мы можем добавить то, чего нашим украинским друзьям не хватает в этом плане. Мы должны быть быстрыми и должны быть первыми", - сказал британский министр.

Он добавил, что Великобритания планирует другие проекты с Украиной, а именно производство планеров.

"Мы начинаем с беспилотников по очевидным причинам. Но в целом Украина является для нас важным партнером в создании технологий, необходимых для сдерживания России и перевооружения Европы", - заверил Поллард.

Угроза РФ для Европы - последние новости

Как писал УНИАН, Европарламент принял резолюцию с призывом сбивать самолеты РФ в воздушном пространстве ЕС. Депутаты призвали государств-членов реагировать совместно, в частности через создание механизма быстрого сбивания воздушных угроз.

"ЕС должен продемонстрировать решимость и сигнализировать, что любая третья страна, которая пытается нарушить суверенитет государства-члена, немедленно столкнется с местью. Депутаты Европарламента также призывают Совет и Комиссию повысить эффективность и влияние санкций против России, чтобы окончательно подорвать способность страны продолжать вести свою жестокую войну агрессии против Украины", - говорится в тексте резолюции.

В то же время DefenseNews писало, что ЕС должен перейти на украинскую модель ведения войны, чтобы противостоять РФ. В частности Европа должна принять более быструю, дешевую и проверенную в бою модель ведения войны с помощью беспилотников, которую использует Украина.

"Никто не должен думать, что можно хранить миллионы дронов [или средств противодействия], их нельзя просто хранить на складе, и даже если это сделать, не стоит ожидать, что они будут полезными, учитывая то, как быстро развиваются события. Украинский подход дешевле, быстрее и проверен на практике против активного противника, а также чрезвычайно актуально понимание электромагнитного спектра, поскольку Россия часто корректирует и внедряет новые методы электронной войны", - объяснил старший аналитик по вопросам обороны в RAND Скотт Бостон.

