В прошлом месяце отечественный автопарк пополнили более 12,6 тысячи легковушек с бензиновыми двигателями (на 27% больше, чем в прошлом году). Такие данные приводит портал "УкрАвтопром".
Из этого количества более 2,1 тысячи единиц оказались новыми авто, тогда как еще 10,5 тыс. - подержанными.
Среди новых легковушек с бензиновыми ДВС наибольшим спросом пользовался Hyundai Tucson, тогда как среди подержанных лидером оказался Volkswagen Golf.
ТОП-5 новых авто с бензиновыми ДВС:
- Hyundai Tucson - 203 единицы;
- Mazda CX-5 - 164;
- Kia Sportage - 118;
- Škoda Kodiaq - 108;
- Škoda Octavia - 100.
ТОП-5 импортируемых авто с бензиновыми ДВС:
- Volkswagen Golf - 701 единица;
- Volkswagen Tiguan - 592;
- Audi Q5 - 560;
- Nissan Rogue - 487;
- Audi A4 - 332.
Украинский авторынок - последние новости
В сентябре украинский автопарк пополнили более 2,6 тысячи гибридных легковых авто. Это говорит о существенном росте их популярности (в прошлом году показатель был на 30% меньше).
Среди новых автомобилей наибольшим спросом пользовались Toyota RAV4, Toyota Yaris Cross и Toyota Camry, тогда как среди импортируемых гибридов с пробегом в тройку лидеров попали Toyota Prius, Ford Escape и Ford Fusion US.
Также сообщалось, что в сентябре полностью электрические авто впервые стали самыми популярными в нашей стране. Наибольшим спросом среди электрокаров в прошлом месяце пользовался Volkswagen ID. UNYX.