В прошлом месяце отечественный автопарк пополнили более 12,6 тысячи легковушек с бензиновыми двигателями (на 27% больше, чем в прошлом году). Такие данные приводит портал "УкрАвтопром".

Из этого количества более 2,1 тысячи единиц оказались новыми авто, тогда как еще 10,5 тыс. - подержанными.

Среди новых легковушек с бензиновыми ДВС наибольшим спросом пользовался Hyundai Tucson, тогда как среди подержанных лидером оказался Volkswagen Golf.

ТОП-5 новых авто с бензиновыми ДВС:

Hyundai Tucson - 203 единицы;

Mazda CX-5 - 164;

Kia Sportage - 118;

Škoda Kodiaq - 108;

Škoda Octavia - 100.

ТОП-5 импортируемых авто с бензиновыми ДВС:

Volkswagen Golf - 701 единица;

Volkswagen Tiguan - 592;

Audi Q5 - 560;

Nissan Rogue - 487;

Audi A4 - 332.

В сентябре украинский автопарк пополнили более 2,6 тысячи гибридных легковых авто. Это говорит о существенном росте их популярности (в прошлом году показатель был на 30% меньше).

Среди новых автомобилей наибольшим спросом пользовались Toyota RAV4, Toyota Yaris Cross и Toyota Camry, тогда как среди импортируемых гибридов с пробегом в тройку лидеров попали Toyota Prius, Ford Escape и Ford Fusion US.

Также сообщалось, что в сентябре полностью электрические авто впервые стали самыми популярными в нашей стране. Наибольшим спросом среди электрокаров в прошлом месяце пользовался Volkswagen ID. UNYX.

