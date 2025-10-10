/ фото ua.depositphotos.com

В прошлом месяце отечественный автопарк пополнили более 12,6 тысячи легковушек с бензиновыми двигателями (на 27% больше, чем в прошлом году). Такие данные приводит портал "УкрАвтопром".

Из этого количества более 2,1 тысячи единиц оказались новыми авто, тогда как еще 10,5 тыс. - подержанными.

Среди новых легковушек с бензиновыми ДВС наибольшим спросом пользовался Hyundai Tucson, тогда как среди подержанных лидером оказался Volkswagen Golf.

ТОП-5 новых авто с бензиновыми ДВС:

  • Hyundai Tucson - 203 единицы;
  • Mazda CX-5 - 164;
  • Kia Sportage - 118;
  • Škoda Kodiaq - 108;
  • Škoda Octavia - 100.

ТОП-5 импортируемых авто с бензиновыми ДВС:

  • Volkswagen Golf - 701 единица;
  • Volkswagen Tiguan - 592;
  • Audi Q5 - 560;
  • Nissan Rogue - 487;
  • Audi A4 - 332.

Украинский авторынок - последние новости

В сентябре украинский автопарк пополнили более 2,6 тысячи гибридных легковых авто. Это говорит о существенном росте их популярности (в прошлом году показатель был на 30% меньше).

Среди новых автомобилей наибольшим спросом пользовались Toyota RAV4, Toyota Yaris Cross и Toyota Camry, тогда как среди импортируемых гибридов с пробегом в тройку лидеров попали Toyota Prius, Ford Escape и Ford Fusion US.

Также сообщалось, что в сентябре полностью электрические авто впервые стали самыми популярными в нашей стране. Наибольшим спросом среди электрокаров в прошлом месяце пользовался Volkswagen ID. UNYX.

