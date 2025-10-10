Военный отметил, что россияне прибегают к различным шагам, для того что сделать свои дроны малозаметными.

С ухудшением погодных условий дроны, которые российская армия запускает по Украине, стало труднее сбивать.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат. Он детализировал, что труднее всего сбивать БПЛА у границы с РФ.

"В последнее время мы видим много... пролетов ударных и разведывательных БПЛА именно на северном направлении. Очень много в Черниговской и Сумской областях. Враг использует БПЛА разных типов. Сбивать сложно близко к границе. Знаем, что там враг имеет много средств противовоздушной обороны, которые будут доставать, если будет направлен наш самолет, например", - пояснил Игнат.

Видео дня

Даже наземные средства, добавил военный, могут быть атакованы врагом, в том числе - баллистикой. Поэтому перехватывать российские дроны в указанных регионах сложно. Тем более, по словам Игната, что погодные условия неблагоприятные по всей территории Украины.

Он пояснил, что если плохая видимость, то результаты боевой работы авиации, дронов-перехватчиков и мобильных огневых групп могут быть ниже.

"Причина проста - цель нужно видеть", - констатировал представитель Воздушных сил.

Он добавил, что с начала полномасштабного вторжения враг постоянно совершенствует средства воздушного нападения, в том числе "Шахеды", которые, например, перекрашивают в черный цвет, чтобы они были менее заметными, устанавливают на них видеокамеры и тому подобное.

Ночной удар по Украине

Как писал УНИАН, ночью 10 октября армия РФ запустила по Украине 465 ударных БПЛА типа Shahed, "Гербера" (беспилотники других типов). Около 200 из них - именно ударные "Шахеды". По предварительным данным, Силам обороны удалось сбить (подавить) 405 вражеских БпЛА.

Игнат также сообщал, что особенность сегодняшней атаки заключается в том, что Россия запустила много баллистики - более 30 единиц .

Вас также могут заинтересовать новости: