Россияне используют танки и бронетехнику, чтобы прорвать украинскую оборону.

Россияне в последнее время не так часто применяют танки на фронте, отдавая предпочтение штурмам небольшими группами. О самой распространенной тактике россиян рассказал в интервью The War Zone подполковник Арсен "Лемко" Дмитрик, начальник штаба подразделения "Азов".

Он рассказал, что россияне используют танки и бронетехнику, чтобы прорвать украинскую оборону. А после того, как им удается прорваться, они перебрасывают небольшие группы штурмовиков, которые передвигаются пешком или на мотоциклах.

"Поэтому их тактика заключается в том, что сначала они наступают на танке, и это специальный танк. Он оснащён средствами радиоэлектронной борьбы и специальным противоминным оборудованием", - объяснил он.

Начштаба "Азова" добавил, что обычно перед танком россияне могут отправить несколько мотоциклов, чтобы разминировать дорогу, а после танка у них идёт бронетехника для пехоты:

"Мы называем это танковым кулаком. Поэтому, когда этот танковый кулак прорывает украинскую оборону, российская пехота использует либо мотоциклы, либо лёгкую технику, например, багги. В настоящее время это наиболее распространённая тактика противника".

В то же время, добавил он, противник всё ещё использует "мясорубку" и каждый день теряет сотни людей, отправляя их либо пешком, либо на мотоциклах.

Он также добавил, что обычно россияне действуют колоннами, и колонна состоит из пяти-шести разных машин. При этом только одна машина, первая из этих пяти, — это танк.

Также военный отметил, что враг в основном использует для поддержки атак артиллерию и беспилотники, авиация практически не используется.

Ранее военный обозреватель Денис Попович заявлял, что российские войска не оставляют попыток продвинуться вперед в Донецкой области – в частности, на Добропольском направлении. По словам обозревателя,на активность боевых действий будет влиять и ухудшение погодных условий. Он отметил, что сейчас враг пытается использовать последние теплые дни для того, чтобы усилить давление на оборону украинских сил.

Начштаба "Азова" подполковник Арсен "Лемко" Дмитрик рассказывал, что украинским силам удалось переломить ситуацию в Доброполье благодаря действиям разведки, а также созданию единого центра командования и управления.

