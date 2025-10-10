Артистка назвала своего жениха "молодым и красивым".

Известная украинская ведущая и блогер Леся Никитюк намекнула, когда планирует выйти замуж. Звезда приоткрыла занавес личной жизни в новом выпуске развлекательного шоу "Хто зверху?".

Напомним, шоу основано на соревновании между мужчинами и женщинами, его суть - в веселой, но азартной "битве полов", где участники проверяют, кто сообразительнее, находчивее и лучше понимает противоположный пол.

Гостями нового выпуска стали ведущий и юморист Фима Константиновский, фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя, актер театра и кино Алексей Гнатковский, а также актриса Виталина Библив, певица Даша Астафьефа и гимнастка Анна Ризатдинова.

Видео дня

Во время одного из раундов мужской команде задали дополнительный вопрос, сколько процентов женщин считают подозрительным, если 40-летний мужчина ни разу не был женат.

При этом Астафьева спросила у Никитюк, считает ли лично она это странным, на что ведущая ответила:

"Конечно, потому я за 28-летнего и выхожу замуж… за 29-летнего. А, уже тогда будет 30-летний".

Также Леся Никитюк в один из моментов подколола своего соведущего, певца Владимира Дантеса, когда он назвал себя "молодым и красивым".

"Молодой и красивый, это - мой мужчина, Володя. А в вашей ближайшей перспективе - позорный проигрыш женской команде", - выпалила ведущая.

Однако, в итоге победу в данном выпуске шоу одержала мужская команда.

Напомним, Леся Никитюк обручена с военнослужащим Дмитрием Бабчуком. 9 июня ему исполнилось 29 лет.

То есть, если воспринимать слова ведущей серьезно о 30-летнем супруге, то пара не планирует связывать себя узами брака до лета следующего года. Вместе с тем у пары уже есть общий сын.

