Не так давно журналист развелся с женой.

Украинский журналист и ведущий Дмитрий Комаров признался, что стало отправной точкой в его личной трансформации. Об этом он рассказал 10 октября в эфире программы "Сніданок з 1+1".

Ранее СМИ писали, что ведущий очень заметно и резко похудел.

Оказалось, что во время съемок нового сезона своего авторского шоу "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров обратился в Институт геронтологии, чтобы определить свой биологический возраст, и после первой диагностики результаты ему не понравились.

"Первый раз мне очень не понравился результат, я был намного старше. А потом я провел определенную работу - правильное питание, спорт, и снизил этот возраст. То есть, это возможно… Все очень просто: сахар, дрожжи и хлеб убрать, и все будет хорошо", - заявил ведущий.

Напомним, ранее УНИАН писал, что ведущий "Мира наизнанку" Дмитрий Комаров официально развелся с женой Александрой Кучеренко после шести лет брака.

Комментируя развод Комаров отмечал, что причина их развода не в измене, обмане или еще чем-то скандальном:

"Все, что было в нашей совместной жизни, остается только нашей, между нами двумя. За закрытой дверью семьи, которую нам не удалось сохранить. Но мы остаемся друзьями, не прекращаем общение, у нас все в порядке с человеческими отношениями. Просто теперь они не семейные".

