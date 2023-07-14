РФ продолжает нести существенные потери в артиллерии - на поле боя подбито или уничтожено еще 24 единицы артсистем.

Украинские войска уничтожили еще 550 оккупантов за минувшие сутки. Таким образом, общие российские потери по состоянию на утро 14 июля 2023 года выросли до 236 590 "двухсотых" захватчиков.

В частности, уничтожены еще 5 танков врага (всего - 4097) и 9 ББМ (всего - 8008).

Кроме того, РФ продолжает нести существенные потери в артиллерии - на поле боя подбито или уничтожено еще 24 единицы артсистем.

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Есть потери РФ и среди средств противовоздушной обороны - +2, всего их обезврежено уже 423 единицы. В воздушном пространстве уничтожены также 31 БПЛА россиян и две крылатые ракеты.

Под удар попали 24 единицы автотехники и цистерн вместе с топливом оккупантов, а еще 10 - спецтехники.

Потери РФ в Украине - последние новости

В течение суток Силами обороны Украины были поражены, в частности, два склада боеприпасов и три средства противовоздушной обороны российских оккупантов.

Накануне также стало известно о точном ударе ВСУ по казарме с "кадыровцами" в Мариуполе. По предварительной информации, раненых бойцов "Ахмата" вывозили в сторону оккупированного Донецка.

А в районе временно оккупированного Бердянска Запорожской области ликвидировали российского генерал-лейтенанта Олега Цокова. Он непосредственно участвовал во вторжении РФ в Украину в 2022 году и нанесении ракетных ударов по мирным гражданам и городам Украины.

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