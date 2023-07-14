Украинские войска уничтожили еще 550 оккупантов за минувшие сутки. Таким образом, общие российские потери по состоянию на утро 14 июля 2023 года выросли до 236 590 "двухсотых" захватчиков.
В частности, уничтожены еще 5 танков врага (всего - 4097) и 9 ББМ (всего - 8008).
Кроме того, РФ продолжает нести существенные потери в артиллерии - на поле боя подбито или уничтожено еще 24 единицы артсистем.
Есть потери РФ и среди средств противовоздушной обороны - +2, всего их обезврежено уже 423 единицы. В воздушном пространстве уничтожены также 31 БПЛА россиян и две крылатые ракеты.
Под удар попали 24 единицы автотехники и цистерн вместе с топливом оккупантов, а еще 10 - спецтехники.
Потери РФ в Украине - последние новости
В течение суток Силами обороны Украины были поражены, в частности, два склада боеприпасов и три средства противовоздушной обороны российских оккупантов.
Накануне также стало известно о точном ударе ВСУ по казарме с "кадыровцами" в Мариуполе. По предварительной информации, раненых бойцов "Ахмата" вывозили в сторону оккупированного Донецка.
А в районе временно оккупированного Бердянска Запорожской области ликвидировали российского генерал-лейтенанта Олега Цокова. Он непосредственно участвовал во вторжении РФ в Украину в 2022 году и нанесении ракетных ударов по мирным гражданам и городам Украины.