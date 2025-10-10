Метро на левый берег не работает.

В Киеве после ночной атаки россиян метрополитен будет работать с определенными ограничениями из-за сложной энергетической ситуации. Об этом сообщили в Киевской городской госадминистрации.

Красная линия: поезда будут курсировать между станциями "Академгородок" - "Арсенальная", интервал движения - 6 минут.

Синяя линия: поезда курсируют между станциями "Героев Днепра" - "Теремки", интервал движения - 6 минут.

Зеленая линия: поезда будут курсировать между станциями "Сырец" - "Кловская", интервал движения - 7 минут.

В то же время движение поездов между станциями "Славутич" и "Красный хутор" пока невозможно из-за текущей ситуации с электропитанием.

В то же время в "Укрзализныце" сообщили, что Киевская кольцевая электричка будет курсировать по плану, возможны незначительные задержки из-за пропуска приоритетных поездов.

С вечера 9 октября российские оккупационные войска терроризировали Украину "Шахедами. В Киеве в результате атаки полностью обесточен левый берег, горела многоэтажка, много пострадавших.

В Запорожье в результате атаки в больнице умер 7-летний мальчик.

