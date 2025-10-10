Телеведущий отметил, что они общаются.

Известный телеведущий Алексей Суханов рассказал об общении с Софией Ротару во время войны.

Не секрет, что долгое время ходили слухи, якобы артистка живет за границей. София Михайловна не появляется на публике и отказалась от выступлений на сцене с 2022 года. Звезда также не говорит о полномасштабной войне в Украине, а лишь иногда публикует фото/видео в сети с соболезнованиями после российских атак. Однако Алексей отметил, что исполнительница все время живет в Украине.

"София Михайловна сейчас находится в Украине. Это я точно знаю, мы общаемся", - подчеркнул Суханов в интервью "И Грянул Грэм".

Телеведущий добавил, что певице нужно дать время, чтобы она все рассказала публике. По словам Алексея, Ротару готовится дать большое интервью.

"Она хочет дать интервью и готовится его дать, потому что, насколько я знаю, для нее это очень важно, но пока она не в том состоянии и душевном, и, самое главное, физическом, чтобы это сделать. Но слава Богу, она здесь, она жива, она с Украиной. Думаю, что это интервью будет. Просто надо дать человеку время, потому что у каждого свой порог боли и непереносимости, и усталости, и опустошенности", - сказал Суханов.

Напомним, ранее лидер группы ТНМК Олег Фагот Михайлюта назвал причину, по которой София Ротару молчит о войне в Украине.

