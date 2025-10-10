Донорское сообщество сейчас очень активно мобилизуется.

Ожидания на эту зиму становятся все хуже, но Европейский Союз сохраняет тот же уровень присутствия в Киеве. Об этом заявила госпожа посол ЕС в Украине Катарина Матернова в интервью "Европейской правде".

"Атаки на энергетическую инфраструктуру - не что-то новое. Хотя две предыдущие зимы оказались довольно "спокойными" в плане энергоснабжения и отопления. Но ожидания на эту зиму становятся все хуже после каждой атаки. Поэтому донорское сообщество сейчас очень активно мобилизуется, чтобы помочь, где возможно", - заявила она.

Она подчеркнула, что ЕС с начала полномасштабного вторжения поддерживает восстановление энергетики и диверсификацию энергоснабжения. Евросоюз пока выделил более 3 миллиардов евро только на энергетику.

"Что касается электричества: действительно, мы ожидаем отключений света. Возможно, они будут локальными. И, надеюсь, нам удастся обеспечить достаточные поставки электроэнергии из ЕС в Украину - мы предоставляем средства на это. Мы также постоянно доставляем большие генераторы, трансформаторы, ресурсы для закупки газа и увеличения импорта электроэнергии", - отметила посол.

В то же время, Матернова заверила, что Европейский Союз сохраняет тот же уровень присутствия в Киеве.

"И насколько мне известно, то же касается всех европейских посольств. Я не слышала, чтобы кто-то сокращал дипломатический персонал. Не только наше посольство, но и другие получили повреждения от авиаударов - хотя, возможно, не так сильно, как мы. И я считаю, что наше присутствие в Киеве говорит само за себя", - добавила она.

Масштабный удар по Украине 10 октября

Как сообщал УНИАН, враг ночью нанес массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры в Украине, во многих областях перебои со светом, введены графики отключений.

На многих объектах энергетической инфраструктуры продолжается ликвидация последствий вражеского удара. В Киеве бригады работают над восстановлением электро- и водоснабжения. Также есть обесточивание в Киевской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской областях, на Днепровщине. Восстанавливаются после атаки также Запорожье, Кировоградщина, Херсонщина.

