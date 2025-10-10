Маша хочет стать певицей мирового уровня.

Старшая дочь известной украинской певицы Оли Поляковой - Маша - рассказала о жизни в Америке. Девушка также ответила, почему решила уехать из Украины.

Не секрет, что Маша сейчас получает образование в престижном музыкальном колледже Беркли. По словам девушки, в учебном заведении она имеет доступ к технической базе, которого нет в нашей стране.

"Обучение намного лучше. Если даже с Америкой у меня ничего не получится, я все равно буду профессионалом на уровне, которого у нас нет в Украине. У нас просто нет доступа к студиям - технической базы фактически нет. Все приходится делать самостоятельно", - рассказала Полякова в интервью Даше Вершиленко.

Маша добавила, что хочет строить свою карьеру в США, однако, возможно, переедет жить в Европу.

"Я пока хочу закончить университет, развивать карьеру, а потом, возможно, переехать в Европу. Я не очень "американский" человек. Хочу работать по всему миру. Но я очень скучаю по дому, по даче, по магазинам. Мне родители присылают деньги, однако не скажу, что это много. 200-300 долларов раз в две недели", - призналась дочь артистки.

