Без этих приборов сложно обойтись в современной жизни, поэтому эксперты объяснили, как ими пользоваться экономнее.

Если выбирать наиболее энергоэффективную бытовую технику, то это поможет вам сэкономить энергию и ваши средства. В то же время в energy saving trust рассказали о приборах, которые потребляют больше всего электроэнергии в вашем доме и посоветовали, как использовать их как можно эффективнее, чтобы счета за свет были как можно меньше.

Стиральные, посудомоечные и сушильные машины

Эти приборы составляют 14% типичного счета за электроэнергию, ведь она нужна им для нагрева воды или воздуха, из-за чего они потребляют много энергии.

Поэтому для того, чтобы уменьшить расходы из-за использования этих приборов, вам нужно стирать одежду при более низкой температуре. Таких советов можно придерживаться и при пользовании посудомоечной машиной.

Холодильники и морозильные камеры

Холодильники и морозильные камеры составляют около 13% среднего счета за электроэнергию дома. Эти приборы работают постоянно, поэтому они непрерывно потребляют энергию для поддержания постоянной температуры.

"Они также являются одними из самых долговечных приборов в доме. Типичный холодильник с морозильной камерой имеет срок эксплуатации 17 лет. Только представьте себе: 24 часа в сутки, 365 дней в году, в течение 17 лет. Вы понимаете, почему выбор энергоэффективной модели является хорошей идеей", - отмечают в материале.

Поэтому при выборе нового холодильника или морозильной камеры, рассмотрите модель, которая:

соответствует вашим потребностям и бюджету;

имеет самый высокий рейтинг энергоэффективности.

Телевизоры, ноутбуки и игровые приставки

Несмотря на то, что эти приборы потребляют небольшое количество энергии, такая техника составляет около 6% вашего счета за электроэнергию. Поэтому выключение устройств из режима ожидания может помочь вам сэкономить средства.

Освещение

Освещение составляет примерно 5% от общего счета за энергию. Поэтому выключайте свет, когда выходите из комнаты.

"Но вы можете уменьшить количество энергии, которую вы используете, заменив галогенные лампы на светодиодные. Светодиодные лампы бывают разных оттенков, от холодных до теплых, что позволяет создать желаемый эффект освещения для вашего дома", - заверили в energy saving trust.

Духовки, микроволновые печи и чайники

Около 4% вашего счета за энергию тратится на питание кухонных приборов. Микроволновые печи обычно эффективнее духовки для нагрева пищи, ведь они нагревают продукты, а не воздух внутри.

Также эксперты советуют не переполнять чайник, а наливать столько воды, сколько вам нужно.

Другие советы экспертов

