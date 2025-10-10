Температура повысится до +13...+15, а на юге и юго-востоке - до +14...+18.

В течение выходных восточная часть Европы окажется в зоне действия циклонов и атмосферных фронтов. Такая же ситуация будет наблюдаться и в Украине в ближайшие дни. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Поэтому 11-12 октября в большинстве областей ожидается периодически или дождь, или морось, или туманы, или просто плотная облачность", - пояснила она.

В субботу днем будет прохладно, всего +8...+13 градусов, только на юге и юго-востоке на несколько градусов выше. Уже в воскресенье, 12 октября, станет немного теплее. В течение дня уже ожидается +13...+15 градусов, на юге (кроме Одесской области) и юго-востоке разогреет до +14...+18 градусов.

Погода в Киеве

"В Киеве суббота и воскресенье ожидаются преимущественно облачными, периодически дождь", - говорит Наталья Диденко.

По ее данным, в воскресенье вероятность дождя в столице меньше.

Также в конце недели станет немного теплее - воздух в Киеве прогреется до +14 градусов, а в субботу будет +10...+12. Временами "будет досаждать порывистый северо-западный ветер".

Погода в октябре - прогноз на месяц

Укргидрмоетцентр прогнозирует, что средняя температура в октябре этого года составит +7°...+13°, что на один градус выше нормы. Осадков должно выпасть в пределах нормы.

