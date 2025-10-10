Германия обучала российских солдат современной тактике ведения боя и поставляла технологии для центров подготовки, которые планировалось развернуть в России до аннексии Крыма.

Еще до аннексии Крыма немецкие военные инструкторы обучали россиян современным методам ведения боя, а оружейная компания Rheinmetall могла рассчитывать на многомиллионную сделку с Москвой, пишет Spiegel.

Центр боевой подготовки в Альтмарке, созданный Бундесвером после вывода советских войск, служил образцом для российских военных учений. Специально построенные мини-городки, лазерные тренажеры и система Duel Simulator позволяли имитировать реальные бои без использования боевых патронов.

По инициативе Путина, в 2011 году планировалось создать сеть современных центров боевой подготовки в России, в частности в Мулино. Rheinmetall должна была поставлять оборудование и технологии на сумму до одного миллиарда евро. Немецкое правительство, несмотря на сомнения некоторых чиновников, поддерживало проект, надеясь на укрепление доверия между армиями обеих стран.

Видео дня

Сотрудничество продолжалось до 2014 года, когда после аннексии Крыма немецкие власти прекратили любые поставки и отозвали экспортные лицензии. Rheinmetall отмежевалась от сделки, подчеркивая политическое давление во время ее заключения.

Крым сегодня - что известно

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский со своей стороны заявил, что Украина не может отказаться от Крыма. Хотя при этом он признал, что сейчас у Киева нет достаточного количества вооружения, чтобы вернуть контроль над полуостровом силой.

Зато президент США Дональд Трамп намекал, что хочет признать оккупированный Крым российским.

Вас также могут заинтересовать новости: