Курс гривни к евро установлен на уровне 48,11 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 13 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,60 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабилась на 9 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 48,11 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 10 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,66/41,69 грн/долл., а евро - 48,23/48,25 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 10 октября подорожал на 2 копейки и составляет 41,67 гривни за доллар, а курс евро подешевел на 15 копеек и составляет 48,50 гривни за евро. При этом продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,07 гривни, а евро - по курсу 47,50 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос на 6 копеек и составляет 41,72 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно по среднему курсу 41,25 гривни за доллар. В то же время средний курс евро к гривне подорожал на 2 копейки и составляет 48,60 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно по курсу 47,80 гривни за евро.

Вас также могут заинтересовать новости: