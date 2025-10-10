По словам актрисы, она сложно пережила их развод.

Известная американская актриса Анджелина Джоли откровенно рассказала, как пережила развод с Брэдом Питтом.

Как пишет издание Page Six, на днях звезда обнародовала новую информацию в судебных документах, которые подала по делу о разделе совместного имения Шато Мираваль. Джоли отметила, что завершение отношений с Брэдом - это тяжелый период в ее жизни.

"События, которые привели к моей необходимости развестись с бывшим мужем, были эмоционально тяжелыми для меня и наших детей. Подав на развод, я оставила ему контроль (и полное проживание) в наших семейных домах в Лос-Анджелесе и в Миравеле без всякой компенсации, что, как я надеялась, успокоит его в отношениях со мной после тяжелого и травматического периода", - отметила звезда фильма "Турист".

Анджелина добавила, что после развода ей пришлось начинать жизнь с нуля. Об этом она сказала так:

"После развода я сразу начала искать новый дом для себя и наших детей, сначала арендуя жилье, в то же время искала более стабильного решения. Я не просила у Брэда ни алиментов, ни какой-либо финансовой поддержки, поэтому мне нужны были деньги из шато. Я не могла позволить себе купить дом сразу, поэтому Брэд согласился одолжить мне деньги под проценты".

Актриса также упомянула об эмоциональном состоянии их общих детей. В частности, Джоли отметила, что сознательно отказывалась от работы, чтобы сосредоточить внимание на семье.

"Я также очень волновалась за здоровье наших детей, поэтому примерно два года отказывалась от работы, чтобы сосредоточить свое внимание на заботе о них и их выздоровлении", - сказала звезда.

К слову, Анджелина и Брэд - одна из самых известных пар в мире. Они прожили вместе пять лет и после расторжения брака долгое время скандально выясняли вопрос об опеке и разделе имущества. У экс-супругов есть 6 детей: близнецы Вивьен и Нокс, дочери Шайло и Захара и сыновья Пакс и Мэддокс.

Напомним, ранее 18-летняя дочь Джоли и Питта отказалась от фамилии отца.

