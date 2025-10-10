Португалия увеличила закупки российских энергоресурсов более чем на 160%.

Страны Европейского Союза выступают формальными союзниками Киева в его борьбе против России. В то же время некоторые из них увеличили импорт российских энергоносителей, что приносит Москве миллиарды евро, критически важных для продолжения войны против Украины, сообщает Reuters.

Опираясь на данные CREA специалисты выяснили, что за первые восемь месяцев 2025 года страны блока импортировали энергоносителей из РФ на более 11 млрд евро. Почти половину общей стоимости закупок российских энергоресурсов сегодня составляет сжиженный природный газ.

Сразу семь из 27 стран-членов Евросоюза увеличили стоимость своего импорта по сравнению с предыдущим годом, в том числе пять стран, которые поддерживают Украину в войне.

Например, Франция увеличила закупки российских энергоносителей на 40% до 2,2 млрд евро, тогда как Нидерланды увеличили закупки на 72% до 498 млн евро.

Стоимость импорта российских энергоносителей в Венгрию в этом году выросла на 11%, в Бельгию - на 3%, в Хорватию - на 55%, в Румынию - на 57%, а в Португалию - на 167%.

Значительный объем импорта - совокупно 5 млрд евро - приходится на Венгрию и Словакию. Последние поддерживают тесные связи с Кремлем и отвергают любые попытки отказаться от российского газа.

В Бельгии заявили, что рост связан с санкциями ЕС, которые запретили реэкспорт российского СПГ за пределы блока. Это означает, что СПГ, который прибывал, должен разгружаться в Бельгии, а не перегружаться с судна на судно для дальнейшей транспортировки.

В Министерстве энергетики Португалии заявили, что страна импортировала лишь незначительные объемы российского газа, и что объемы поставок в течение года будут меньше, чем в 2024-м.

Стоит сказать, что в целом с 2021 года Европейский Союз прошел большой путь в вопросе уменьшения энергетической зависимости от России.

В 2021 году блок импортировал российские энергоносители на сумму более 133 миллиардов евро. Таким образом, Евросоюз уменьшил закупки российских энергоресурсов примерно на 90%.

Экспорт российских энергоресурсов - последние новости

Ранее The Times сообщило, что европейцы ежемесячно закупают у РФ нефть и газ на более миллиарда евро. Крупнейшими импортерами российского газа в Европу за последний год стали, в частности, Испания, Бельгия, Франция и Венгрия.

По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, Будапешт не может отказаться от российских энергоносителей, поскольку отказ от российской нефти и газа может ударить по экономике страны.

