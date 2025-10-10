Также кремлевский диктатор заявил, что в России может появиться новое оружие.

Российский диктатор Владимир Путин отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского об ударах по Кремлю "Томагавками" и анонсировал появление нового вооружения. Новые заявления прозвучали во время пресс-конференции в Душанбе.

"Угрозы Зеленского ударить по Кремлю "Томагавками" не только шантаж, но и понты", - заявил глава Кремля.

Путин добавил, что в ответ на это заявление Россия усилит системы ПВО.

При этом, он отметил, что "гонка ядерных вооружений уже началась" и Россия ответит тем же, "если некоторые страны решат провести испытания ядерного оружия".

"Думаю, в ближайшее время будет возможность сообщить о новом оружии, которое мы когда-то анонсировали. Если нет, значит, нет - жаль будет, потому что вообще ничего не останется", - сказал российский диктатор.

Также Путин поделился деталями своего разговора на Аляске с президентом США Дональдом Трампом и добавил, что Россия и Америка знают, куда двигаться и к чему стремиться, чтобы остановить войну в Украине "мирным путем".

Российский диктатор отметил усилия главы Белого дома в завершении войны в Газе.

"Дональд прилагает усилия, работает над вопросами достижения мира, вот яркий пример - ситуация на Ближнем Востоке, если все получится, ведь это историческое событие", - отметил Путин.

Война в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что военный эксперт Павел Нарожный предположил, что российский диктатор Владимир Путин признал сбитие азербайджанского самолета в Казахстане российскими ПВО, потому что не хочет, чтобы Азербайджан продал Украине советское оружие. Именно поэтому, по мнению эксперта, Путин поднял на встрече с Алиевым первым вопрос авиакатастрофы самолета, потому что он является болезненным для Азербайджана.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский предположил, что из-за масштабной мобилизации в России рейтинги кремлевского диктатора бы упали. Более того, для исправления ситуации, ему тогда придется начать большую войну в Европе, чтобы демонстрировать какие-то успехи. При этом, президент Украины считает, что Путин лично боится прекращения огня, потому что тогда возобновить войну ему будет сложно.

